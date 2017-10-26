Altın bugün ne kadar? (26.10.2017)

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra dolar kurundaki yükselişe paralel 156,4 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,80 artışla 154,7 liradan tamamdı.
Altının gram fiyatı, bugün açılışta sakin bir seyir izleyerek saat 10.10 itibarıyla 154,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 254 lira, Cumhuriyet altını da 1.036 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında 1.282,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.280 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için konuşulan adayların piyasalar tarafından "şahin" olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, "Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,45 seviyesini test ederek, mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, altının ons fiyatının baskı altında kalmasında en önemli etken." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün faiz kararlarını açıklayacaklarını hatırlatan Memiş, ECB'nin parasal gevşemeye yönelik vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.
Memiş şuan ki piyasa koşullarının, faiz indirimi için yeterli şartların oluşmadığına işaret ettiğini belirterek, TCMB'nin Para Politikası Kurulundan (PPK) bir faiz değişikliği beklemediklerini söyledi.
Altının ons fiyatında 1.277 doların destek, 1.287 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydeden Memiş, altının gram fiyatının ise 152,3-155,0 lira bandında bir seyir izleyebileceği tahmininde bulundu.
BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ
- gram altın ne kadar
- çeyrek altın ne kadar
- altın alış
- altın satış
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.