Altın bugün ne kadar? (26.10.2017)

Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra dolar kurundaki yükselişe paralel 156,4 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,80 artışla 154,7 liradan tamamdı.

Altının gram fiyatı, bugün açılışta sakin bir seyir izleyerek saat 10.10 itibarıyla 154,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 254 lira, Cumhuriyet altını da 1.036 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.282,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.280 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için konuşulan adayların piyasalar tarafından "şahin" olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, "Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,45 seviyesini test ederek, mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, altının ons fiyatının baskı altında kalmasında en önemli etken." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün faiz kararlarını açıklayacaklarını hatırlatan Memiş, ECB'nin parasal gevşemeye yönelik vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Memiş şuan ki piyasa koşullarının, faiz indirimi için yeterli şartların oluşmadığına işaret ettiğini belirterek, TCMB'nin Para Politikası Kurulundan (PPK) bir faiz değişikliği beklemediklerini söyledi.

Altının ons fiyatında 1.277 doların destek, 1.287 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydeden Memiş, altının gram fiyatının ise 152,3-155,0 lira bandında bir seyir izleyebileceği tahmininde bulundu.

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