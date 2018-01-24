Altın Çocuk Göksel Arsoy’un imza günü

Yıl 1963. Göksel Arsoy, Şafak Bekçileri filmini Eskişehir Havaüssü’nde çekiyor.

Ve şimdi yıl 2018. Göksel Arsoy, hayat hikayesini kaleme aldığı Altın Çocuk adlı kitabını imzalamak üzere Eskişehir’de.

“55 yıl sonra bana bu büyük mutluluğu yaşatan Eskişehir’e ve Hava Kuvvetleri’ne selam olsun!” diyen Göksel Arsoy, 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te, Eskişehir’deki bir AVM’de Altın Çocuk adlı kitabının imza gününe katılacak.

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