Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, kritik deplasmanda 3 puanı Garry Rodrigues'in golleriyle alırken mücadelede ilginç bir an da yaşandı. Akhisarspor, penaltı kazanırken Soner Aydoğdu, topu dışarıya attı. Penaltı pozisyonunda yer alan Muslera, pozisyon sonrasında yukarıyı göstererek 'Adalet' vurgusu yaptı.

Öte yandan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera dün yine harikalar yaratarak Garry Rodrigues ile birlikte Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında fire vermeden yola devam etmesinde başrolü oynadı.

Gazete Habertürk'ün haberine son haftalarda kalitesini konuşturup müthiş kurtarışlar yapan sarı-kırmızılıların 1 numarası, 22’de ceza alanında Onur’a gol izni vermedi, 54’te peş peşe hem Muğdat hem de Seleznov’un ayağındaki topa müdahale edip mutlak golü önledi. Maçtan sonra Terim’in yanı sıra takım arkadaşları Nando’yu tebrik etti.