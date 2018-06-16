Altın fiyatları, hem yatırımcıların yakın markajında hem de açılan düğün sezonu nedeniyle herkesi az çok ilgilendiriyor. Bu sene sürekli yükseliş trendinde olan altın fiyatları, rekor üstüne rekor kırmıştı. Haftaiçi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın altın fiyatları 1.300 doların üzerini test etmişti. Altın uzmanlarının bu konuya bakışı, Fed’in faiz kararının altının ons fiyatını olumsuz etkilemediği, Fed'in dün faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2.00 aralığına yükselttiğini, 25 baz puanlık artışın piyasaların beklediği gibi gerçekleştiği, Fed’in bu yıl için 2 kez daha faiz artırmasının beklendiği yönünde.

Arefe günü öğleden sonraye kadar işlem gören altın fiyatları, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 193,80 liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN FİYATI

193,60 TL alış

193,80 TL satış

ÇEYREK ALTIN FİYATI

311,00 TL alış

316,00 TL satış

YARIM ALTIN FİYATI

623,00 TL alış

633,00 TL satış

TAM ALTIN FİYATI

1.247,00 TL alış

1.267,00 TL satış