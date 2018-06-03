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Yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ne kadar? Cuma günü kapanışında altının gram fiyatı, bir önceki kapanışa göre 0,52 yükselişle 191,00 liradan işlem gördü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 3 Haziran altın fiyatları