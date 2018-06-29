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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 186,6 liradan tamamladı. Hafta başından bu yana devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyan altının ons fiyatı ise 1.253,5 dolarla 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.255,6 dolardan işlem görüyor.