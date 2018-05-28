Altın uzmanları döviz kurları ve paralelinde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların 24 Haziran seçimlerine kadar devam edebileceğini söylüyor. Düğün sezonunun başlaması ile beraber çeyrek altın ve bilezik alım satımlarında hareketlilik görülüyor. Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Mayıs alton fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı 196,62 TL'den alını, Gram altın 196,80 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı 314,59 TL'den alını, Çeyrek altın 1321,76 liradan satılıyor.

ALTIN ONS FİYATI

ONS altın fiyatı 1.298,91 dolardan alını, ONS altın 1.299,21 liradan satılıyor.

ALTIN KİLOGRAMI GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 198 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 58 milyon 374 bin 853,04 liralık ve 20 işlemde 8 milyon 752 bin 665,82 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 479 bin 175,80 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Sardes Kıymetli Madenler, Halkbank, İş Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazandı.

Kapanış işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 199.000,00 1.299,20 1.063,30 En Düşük 196.010,00 1.300,00 En Yüksek 200.000,00 1.306,30 Kapanış 198.000,00 1.300,00 Ağırlıklı Ortalama 198.316,75 1.303,59 İşlem Miktarı (Kg.) 294,35 208,84 İşlem Sayısı 11 20 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 58.374.853,04 8.752.665,82 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 503,19 Toplam İşlem Adedi 31 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.987,35 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.989,19 Altın Endeksi Değişim (%) 0,06

ALTIN NASIL OLUŞUR?

Değeri tartışılmayan altın kimyasal bir yapıya sahip olan elementtir. Kendine has bir sarı renge sahiptir. İnsanoğlunun varlığından beri oluşan ilk metalin altın olduğu araştırmacılar tarafından söylenmektedir. Çevreden etkilenmeyen bir yapısı, eşsiz güzelliği ve doğa üzerinde çok az miktarda bulunması bu elementi geçmişten günümüze kadar daima değerli kılmıştır.

Altın, erimiş kaya olan magmanın katı kaya içerisinde katmanlaşması sonrasında meydana gelen bir elementtir. Magma katmanlaşma sırasında soğumaya geçer. Bu esnada magma içerisinde su ve diğer buharlaşma yeteneğine sahip olan maddeler yüksek basınç ile birlikte magmadan ayrılır. Yüksek basıncın etkisine dayanamayarak katı kayaların üzerinde belirli yarıklar ve çatlaklar oluşur. Bu yarıklar içerisinde hidrotermal eriyikler bulunur. Bu eriyikler soğur ve böylece madde tortulaşır. Tortulaşma esnasında kuvarsın damar şeklinde çökme eylemi meydana gelir. Altın düşük erime sıcaklığına sahip olması sayesinde hidrotermal eriyiklere eşlik ederek kuvar damarlarında katılaşmaya başlar. Bundan dolayı altın arama eylemine gerçekleştiren kişilerin baktıkları ilk şey magmanın katmanlaştığı gövdesindeki kuvar damarlarıdır. Altının bütünü bu noktadan çıkarılmaktadır. Fakat altını buradan çıkarmak pek de kolay değildir. Altın bu bölgeden çeşitli mekanik ve kimyasal yöntemler kullanılarak ayrıştırılır. Mekanik yöntemlerin kullanılması durumunda öncelikle mineraller öğütülür. Ardından ince toz hâline gelen mineral su ve yağlı bir madde ile yıkanır. Kimyasal yöntemli ayrıştırma işleminde birden çok usul vardır. Günümüzde teknoloji ile birlikte kullanımı artmış durumdadır. Ayrıca bir diğer yöntem cıva ile alaşım oluşturma methodu kullanılabilir.