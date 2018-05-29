Cuma günü dolar kurundaki dalgalı seyrin etkisiyle 196,5 - 201,1 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı düşüşle devam ediyor. Altın fiyatları konusunda uzmanlar uyarıda bulundu. Çeyrek altının fiyatı hızla düşmeye devam ediyor. İşte 28 Mayıs altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı 191,86 TL'den alınıp, 192,16 TL'den satılıyor.



Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 306,97 TL'den alınıp, 314,18 TL'den satılıyor.

ALTIN/ONS ($)

Alış fiyatı: 1.297,89 Satış fiyatı: 1.298,15





ALTIN GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 191 bin 810 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 44 işlemde 106 milyon 657 bin 290,12 liralık ve 17 işlemde 29 milyon 453 bin 724,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 16 milyon 872 bin 703,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye İş Bankası, Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 191 bin 810 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 44 işlemde 106 milyon 657 bin 290,12 liralık ve 17 işlemde 29 milyon 453 bin 724,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 16 milyon 872 bin 703,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye İş Bankası, Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.

UZMANLAR ALTIN FİYATLARI İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.