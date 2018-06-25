Altının ons fiyatı üst üste 5 işlem günü değer kaybetmesinin ardından geçtiğimiz haftanın son iş gününde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ederek 1.269 dolar seviyesinde dengelendi. Uzmanlar yurt içi piyasaların hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlere odaklandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turda sonuçlanması TL ve BIST 100 endeksinin değer kazanmasına döviz ve altının gram fiyatının da gerilemesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

İşte 25 Haziran seçim günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

190,45 TL

190,62 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

304,71 TL

311,67 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.264,00 TL

1.274,00 TL

ALTININ KİLOGRAMI DÜŞTÜ

Haftanın son iş gününü gümüş piyasasında ise 1 işlemde 533 bin 716,35 liralık ve 2 işlemde 284 bin 218,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Yine haftanın son iş gününde BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.