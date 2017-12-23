Altın fiyatları, yatırımcılar tarafıdan merakla araştırılıyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları, güne yükselişle başladı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 23 Aralık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI (23 ARALIK)
Gram altın güne 156,40 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise 156,35 lira. Öte yandan çeyrek altın ise 250,20 liradan alınırken 250,46 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını 1050,26 liradan alıcı bulurken 1034,62 liradan alınıyor. Yarım altın fiyatlarına bakıldığında da yarım altın 500,40’dan alınırken 512,91 liradan satılıyor.
Öte yandan tam ziynet de 998,46 liradan alınırken 1030,44 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 156,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 256,00 lira, Cumhuriyet altını 1.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 156,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|155,50
|155,70
|155,80
|156,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.025,00
|1.042,00
|1.027,00
|1.044,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|141,80
|145,80
|142,00
|146,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.001,00
|1.021,00
|1.003,00
|1.023,00
|Yarım Ziynet
|501,00
|511,00
|502,00
|512,00
|Çeyrek Ziynet
|250,00
|255,00
|251,00
|256,00
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,62 kazandırırken, dolar, avro ve altın değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 112.156,70, en düşük ise 109.628,30 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,62'lik artışla 111.099,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,64 azalarak 156,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 azalışla 1.044,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 258,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 256,00 liraya düştü.
Bu hafta avro yüzde 0,81 değer kaybederek 4,5290 liraya, ABD doları da yüzde 1,37'lik düşüşle 3,8180 liraya geriledi.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29, yatırım fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile hisse senedi fonları oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.
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