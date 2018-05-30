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AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya’da siyasi krizin derinleşmesinin İtalya devlet tahvili fiyatları ve avro/dolar paritesinde sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, "Dün avro/dolar paritesi 1,1510 bandına, altının ons fiyatı 1.293 dolar seviyesine kadar geriledi. İtalya'da krizin derinleşmesi her ne kadar altının ons fiyatı için olumlu olsa da dolar endeksinin 95 seviyesine yükselmesi altını baskılamaya devam ediyor. Bu sebeple altının ons fiyatındaki yükselişler 1.306,5 dolar seviyesiyle sınırlı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.