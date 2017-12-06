Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte çeyrek altın fiyatları 6 Aralık

Altın fiyatları dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemelerin etkisiyle son bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.5 azalışla 156.7 liradan tamamladı.



Altın fiyatları hareketli günler yaşarken, gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0.3 değer kazancıyla 157.2 lira seviyesinde dengelendi.

İŞTE ALTIN FİYATLARI!

"Çeyrek altın ne kadar?" sorusunun cevabı da aynı dakikalarda Kapalıçarşı'dan geldi. Buna göre çeyrek altın fiyatı 258, Cumhuriyet altını ise 1.052 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında güne yatay başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.267,5 dolardan alıcı buluyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de vergi reformunun Senato'dan geçmesiyle düşüş trendine giren altının ons fiyatında 1.260 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.



ABD'de Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisinin de düşüşlerde etkili olduğunu belirten Memiş, "Doların güçlenmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,30’un üzerinde olması, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor." dedi.



Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarından altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini kaydederek, altının gram fiyatında 155 liranın güçlü destek, 158 liranın ise direnç seviyesi olduğunu dile getirdi.

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