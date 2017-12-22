Altın fiyatları bu ne kadar oldu? 22 Aralık Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? En çok merak edilen soruların cevabı bu sayfada. Altın fiyatlarını eş zamanlı olarak sizlere aktarıyoruz. İşte altınla ilgili son dakika gelişmeler...
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, yüzde 0,19 artışla 156,00 liradan tamamladı.
Dün, 155,2-156,0 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 155,7 liradan tamamlamıştı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.
Hafta başından beri yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.267,3 dolardan işlem gördü.
AA Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının jeopolitik risk algısının zayıflaması ve ABD'de vergi tasarısı belirsizliğinin ortadan kalkmasının etkisiyle sakin bir seyir izlediğini kaydetti.
Memiş, ABD'de yeni vergi reformunun yasalaşması ile küresel piyasalarda doların güçlenebileceğini ve bu durumun da altın fiyatlarını baskı altında bırakabileceğini dile getirdi.
Altının ons fiyatında teknik olarak 1.275 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, gelecek hafta yurt dışında başlayacak Noel tatilleri nedeniyle piyasalarda volatilitenin azalabileceğine dikkati çekti. Memiş, altının gram fiyatında ise yatırımcıların, 154,80-156,00 lira bandını takip etmeleri gerektiğini söyledi.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, 21 Aralık itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|155,10
|155,30
|155,60
|155,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.022,00
|1.039,00
|1.025,00
|1.042,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|141,50
|145,50
|141,90
|145,90
|Lira(Tam) Ziynet
|999,00
|1.019,00
|1.002,00
|1.022,00
|Yarım Ziynet
|499,00
|509,00
|501,00
|511,00
|Çeyrek Ziynet
|250,00
|255,00
|251,00
|256,00
Altının onsu 1.265,16 dolar
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.265,16 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 155 bin 700 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8197 lira, satışta 3,8350 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8315 lira, satışta 3,8468 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,01'den, bileşik getirisi de yüzde 13,43'ten gerçekleşti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 5 milyon 184 bin 566,90 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 823 milyon 734 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1869, sterlin/dolar paritesi 1,3359, dolar/yen paritesi de 113,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,22 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI 22 ARALIK
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