Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz

05.07.2018 - 09:19 | Güncelleme:

  • 1 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    Altının gram fiyatı dün ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle yüzde 0,5'lik artışla tamamladı. Buna bağlı olarak çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Dün altının ons fiyatı 7 ayın en düşük seviyesini görürken, bugün düşüş devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Temmuz bugün altın fiyatları

  • 2 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    Altın uzmanları altının ons fiyatının 1.237-1.258 dolar bandında hareket ettiğine işaret ederek, bu seviyelerin yön belirleme açısından kritik olduğunu söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatının 1.237 dolar desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.197 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran uzmanlar, 1.257 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini kaydetti.

  • 3 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    Gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde, yatırımcıların bu hafta altın için yeni pozisyon alabileceği öngörüsünde bulunuluyor.

    Altının gram fiyatının ise yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükselen dolar/TL'den destek bulduğunu belirten uzmanlar, "Biz yükselişlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz.

  • 4 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    ALTININ KİLOGRAM FİYATI 

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı dün 190 bin 300 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 189 bin 700, en yüksek ise 191 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 yükselişle 190 bin 300 liradan tamamladı.

  • 5 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
    5 | 11

    GRAM ALTIN FİYATI

    188,0 TL

    188,4 TL

     

  • 6 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
    6 | 11

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    301,04 TL

    309,94 TL

     

  • 7 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
    7 | 11

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    1.248,00 TL

    1.261,00 TL

     

  • 8 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
    8 | 11

    YARIM ALTIN FİYATI

    602,20TL

    617,88TL

  • 9 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    ZİYNET ALTINI FİYATI

    1.208,18 TL

    1.231,97 TL

     

  • 10 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    ATA ALTIN FİYATI

    1.245,93 TL

    1.277,32 TL

     

  • 11 Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüşte! Bugün altın fiyatları 5 Temmuz
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    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    137,81 TL

    137,94 TL

     

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Yorumlar 1
  • Misafir 47 dakika önce
    Altin fiyatlari dusuyor, daha cok duser. Dolar yukseldigi icin turkiyede yukseliyor. Altin yatirim icin cok pahali, eskiden 250 dolardi, tekrar o rakami gormesi piyasanin kanunu , bunu unutmayin emi akillim. Ayni petrol gibi.
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