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Altının gram fiyatı dün ons altın ve döviz kurlarından bulduğu destekle yüzde 0,5'lik artışla tamamladı. Buna bağlı olarak çeyrek altın fiyatı da yükseldi. Dün altının ons fiyatı 7 ayın en düşük seviyesini görürken, bugün düşüş devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Temmuz bugün altın fiyatları