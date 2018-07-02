Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla işlem görüyor. Altının gram fiyatı da, haftanın son işlem gününü düşüşle kapatmıştı. Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Uzmanların 2 Temmuz bugün altın fiyatları için neler söyledi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatı...
Altın uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarına bağlı olarak dolar varlıkların değer kazanmasının altının ons fiyatında, hafta sonu gerçekleştirilen seçim sonuçlarının da altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu kaydetti.
Ticaret savaşlarının küresel piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini bildiren Memiş, doların emtia fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü kaydetti.
Altın uzmanı Memiş, altının ons fiyatının uzun süre 1.300 doların altında kalıcı olmayacağını belirterek, "Bu sebeple 1.300 dolar seviyesinin altı yatırımcısına uzun vade için iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyoruz. Kısa vade de 1.242 doların güçlü bir destek olduğunu söyleyebiliriz."
Geçen hafta seçim sonuçlarının yurt içi piyasalara olumlu yansıdığını ifade eden Memiş, dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Altın uzmanı Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, altının gram fiyatının da 180 liranın altına sarkabileceğini kaydetti.
GRAM ALTIN FİYATI
184,74 TL
184,87 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.251,39 TL
1.251,62 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
295,59 TL
302,27 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.220,00 TL
1.233,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
589,33 TL
604,54 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
1.182,35 TL
1.205,38 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
105,30 TL
105,38 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
168,48 TL
168,61 TL
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