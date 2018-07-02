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Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla işlem görüyor. Altının gram fiyatı da, haftanın son işlem gününü düşüşle kapatmıştı. Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Uzmanların 2 Temmuz bugün altın fiyatları için neler söyledi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatı...