Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 17.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın, Cumhuriyet altını da düştü. Altın uzmanları; dolar kurundaki düşüşlerin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, altının gram fiyatının da 180 liranın altına sarkabileceğini kaydettiler.

GRAM ALTIN FİYATI

183,93 TL

184,10 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

294,28 TL

301,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.214,00 TL

1.227,00 TL

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ALTININ KİLOGRAMI GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 184 bin 130 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 17 milyon 850 bin 561,95 liralık ve 23 işlemde 26 milyon 558 bin 150,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 279 bin 471 liralık ve 2 işlemde 368 bin 820,97 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azaldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 185.250,00 1.250,10 1.063,30 En Düşük 183,550,00 1.247,00 En Yüksek 185.500,00 1.252,60 Kapanış 184.130,00 1.247,00 Ağırlıklı Ortalama 184.144,49 1.250,32 İşlem Miktarı (Kg.) 96,93780 660,67118 İşlem Sayısı 13 23 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 17.850,561,95 26.558.150,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 757,60898 Toplam İşlem Adedi 36 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.874,45 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.867,33 Altın Endeksi Değişim (%) -0,25