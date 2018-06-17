Altının gram fiyatı, sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından en son kapanışta saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde işlem gördü. Uzmanların 2018 yılı altın yorumlarına göre; 2018 yılına 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk 5,5 ayında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından düşüşe geçtiğini belirttiler..

GRAM ALTIN FİYATI

193,93 TL

194,15 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

310,29 TL

317,43 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.275,00 TL

1.288,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTININ GRAM FİYATI 220 LİRAYI GÖREBİLİR

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Fed ve ECB'nin para politikasında sıkılaşmayı değerlendirmesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybına neden olabileceğini belirterek, "Yurt içinde seçimden sonra TCMB’nin sıkı para politikasını devam ettirme durumu söz konusu olacaktır. Bunun mali politikanın sıkılaştırılması ile de dengelenmesi gerekmektedir." dedi.

Erkan, altının ons fiyatının, Fed’e rağmen etkin olmasını bekledikleri jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı piyasalarda oluşabilecek stres çerçevesinde yukarı yönlü hareket edebileceğini kaydetti.

Altının ons fiyatında negatif senaryoda 1.260 dolar, pozitif senaryoda ise 1.365 doların görülebileceğini ifade eden Erkan, ons altın ve dolar kuru öngörüleri çerçevesinde altının gram fiyatının yıl sonunda 220 lirayı görebileceğini söyledi.

Erkan, gram altında kısa vadeli teknik görünüme bakıldığında, 189,5-191,6 lira bölgesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gram altın, ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Altının gram fiyatı 196,7 lira başta olmak üzere ve 199 ve 201,7 liraya yaklaşmak isteyebilir. Özellikle 196,7 lira üzerindeki kalıcı hareketler, çıkışın daha da güçlenmesine imkan tanıyabilir. Aksi takdirde 189,5-191,6 lira bölgesine doğru geri çekilme izlenebilir."

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 193,50 193,70 193,60 193,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.275,00 1.296,00 1.276,00 1.297,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 176,00 180,00 176,00 180,00 Lira(Tam) Ziynet 1.246,00 1.266,00 1.247,00 1.267,00 Yarım Ziynet 623,00 633,00 623,00 633,00 Çeyrek Ziynet 311,00 316,00 311,00 316,00