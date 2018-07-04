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Doların değer kazanması ve altın talebinin azalmasının, fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu anlatan altın uzmanı İslam Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.232-1.245 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ons altının 1.250 dolar seviyesinin altına sarkması bize hedefin 1.220 dolar olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle bu seviyelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesini öneriyoruz." diye konuştu.