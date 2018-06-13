Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla işlem gördü. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı da yükselişe geçti. Uzmanlar altının yükseliş eğilimin devam edeceğini belirterek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN FİYATI

190,42 TL

190,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

304,68 TL

311,63 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.256,00 TL

1.269,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN İTHALATI ARTTI

Türkiye'nin altın ithalatı, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 152,7 tona ulaştı.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,4 düşerek 48 tondan 34,9 tona geriledi.

Altın ithalatı mayısta bir önceki aya göre ise yüzde 323 artış gösterdi. Nisan ayında ithal edilen altın 26,4 ton düzeyindeydi.



Bu yılın ocak-mayıs döneminde 152,7 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışa işaret etti. Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 128,4 ton altın ithal edilmişti.



Aylar itibarıyla altın ithalatı şöyle (ton):

Yıl 2017 2018 Değişim (yüzde) Ocak 10,0 44,2 340,5 Şubat 18,0 16,0 -11,1 Mart 28,4 31,2 10,1 Nisan 23,9 26,4 10,1 Mayıs 48,0 34,9 -27,4 Haziran 46,4 0,0 Temmuz 62,9 0,0 Ağustos 23,5 0,0 Eylül 28,5 0,0 Ekim 17,0 0,0 Kasım 14,0 0,0 Aralık 40,3 0,0 Toplam 361,0 152,7