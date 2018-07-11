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KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 119 milyon 744 bin 526,39 lira, işlem miktarı ise 654 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 123 milyon 964 bin 288,26 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetl, Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.