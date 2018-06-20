Dün, Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatında artış gözlemlendi. Uzman yorumlarına bakacak olunursa; b altının gram fiyatında 193 liranın destek, 196 liranın direnç konumuna gelebileceğini belirtiliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

194,87 TL

195,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

311,79 TL

318,83 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.290,00 TL

1.302,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN KİLOGRAMI ARTTI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı dün 194 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 12 milyon 418 bin 450 liralık ve 11 işlemde 12 milyon 788 bin 56,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 4 milyon 141 bin 500 liralık ve 2 işlemde 470 bin 622,63 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, dün bir önceki kapanışa göre yüzde 1,31 değer kaybetti.