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Altının gram fiyatı, dün günü akşam 17.15 saatlerinde yüzde 0,59 yükselişle tamamladı. Aydı dakikalarda çeyrek altın da yükseldi. Altın uzmanları Haziran ayı düşüş trendinde olan altın fiyatlarının, Temmuz ayında yükselişler görüleceğini söylediler. Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 3 Temmuz bugün altın fiyatları