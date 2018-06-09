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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu haftasonu da merak edilmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün yüzde 0,16 artışla işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı da artışa geçti. 9 Haziran Cumartesi altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...