Altının ons fiyatı ise dün 1.271 dolarla 22 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve bugün Asya piyasalarında 1.265,72 dolar seviyesinde dengelendi. Uzmanlar yorum olarak; altın fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini, teknik açıdan ons altında 1.270 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.250 doların gündeme gelebileceğini, altının gram fiyatında ise 192,50-195,50 lira bandının takip edileceğini bildirdiler.

GRAM ALTIN FİYATI

194,45 TL

194,62 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

311,11 TL

318,21 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.290,00 TL

1.302,00 TL

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ALTININ KİLOGRAMI DÜŞTÜ

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 533 bin 716,35 liralık ve 2 işlemde 284 bin 218,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 195.000,00 1.272,20 1.063,30 En Düşük 194.400,00 1.270,00 En Yüksek 194.850,00 1.276,60 Kapanış 194.600,00 1.270,00 Ağırlıklı Ortalama 194.486,75 1.274,12 İşlem Miktarı (Kg.) 108,85 813,12 İşlem Sayısı 9 39 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.169.851,85 33.308.568,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 921,97 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.925,27 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.920,21 Altın Endeksi Değişim (%) -0,17