Altın fiyatları bu hafta dövizde yaşanan yükselişle birlikte rekor üstüne rekor kırdı. Bu durum altın yatırımı bulunanlar için iyi haber, ancak altın almak isteyenler için kötü haber anlamına geliyor. Altın uzmanları altın fiyatlarındaki bu dalgalı seyirin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek sürebileceğini değerlendiriyor. Peki dün kapanışta altın fiyatları kaç liradan işlem gördü? 26 Mayıs altın fiyatları şöyle...

ÇEYREK ALTIN FİYATI - GRAM ALTIN FİYATI

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 325,00 lira, Cumhuriyet altını 1.325,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 düşüşle 198,00 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 198 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 58 milyon 374 bin 853,04 liralık ve 20 işlemde 8 milyon 752 bin 665,82 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 479 bin 175,80 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Sardes Kıymetli Madenler, Halkbank, İş Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

YARIM ALTIN FİYATI

639,00 liradan alınıp

649,00 liradan satlıyor

LİRA (TAM) ALTIN FİYATI

1.274,00 liradan alınıp

1.299,00 liradan satılıyor