Altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibariyle yeniden yükseldi. Altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyenler düğün sezonunda mantıklı yatırımı yapmak için uzman yorumlarını merak ederken, konunun uzmanları altın fiyatlarındaki dalgalanmaların 24 Haziran seçimlerine kadar devam edebileceğini kaydediyor. Çeyrek altına olan talep arttığı gözlemlendi. Altın için en önemli yorumu Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş ifade ederek; altının ons fiyatının da 1.301-1.313 dolar aralığında dengelenebileceğini belirterek, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri akışı ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirilecek zirveyi iptal etmesinin ardından güvenli varlık talebinin artmasıyla haftalık kazancına yöneldi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, bugün alış fiyatı 198,54 TL, satış fiyatı 199,05 liradan işlem görmekte.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın, bugün alış 317,66 TL; Çeyrek altın satış, 325,45 lira üzerinden satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını, bugün alış 1.300,00 TL, satış 1.315,00 TL'den satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar bilezik, bugün alış 179.93 TL, satış 181.74 TL'den işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın, bugün alış 1298.38 TL, satış 1311.50 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın, bugün alış 633,33 TL, satış 650,90 TL'den işlem görüyor.
Düğünlerde gösteriş için 'kiralık altın' dönemi
Altın fiyatlarındaki yükseliş, düğün sezonunun gelmesiyle vatandaşı büyük sıkıntıya soktu. Altın satın almaya gücü yetmeyen ancak gelinin gösterişli görünmesinden de geri kalmayan aileler, çareyi altın kiralamakta buldu.
Altın fiyatlarının zirve yapmasıyla birlikte kuyumcularda altın kiralama sistemi de popüler hale geldi. Kiralama sisteminde, kuyumcudan alınan altınlara verilen senet ya da teminat miktarı, altınlar teslim edildikten sonra geri alınıyor veya altın bedeli peşin alındıktan sonra düğünün ardından yüzde 2 ile 8 arasında kesinti yapılarak iade ediliyor.
Kuyumcu Yunus Yurt, vatandaşların anı kurtarma derdine düşerek böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Samimi müşterilerine altın kiralama konusunda yardımcı olduklarını belirten Yurt, “Bir düğün altını en kötü ihtimalle 50-60 bin liraya mal oluyor. İnsanların buna gücü yetmediği için düğünde eş, dost gelinin üzerinde altınları görsün diye kiralık altın alıyorlar” diye konuştu. Yurt, kiralama sisteminin cüzi bir miktar ödenerek yapılmadığının altını çizerek “Kişi, altının ücretinin tamamını öder, altını iade ederken de küçük bir kesintiyle parasını geri alır. İnsanlar mecbur kaldığı için böyle bir yola başvuruyorlar” dedi.
Kuyumculuk yapan Niyazi Üstündağ ise altın kiralamanın sıkıntılı bir iş olduğunu ve önermediklerini vurgulayarak, “Kuyumcular, altın kiralarken genelde teminat alıyor. Bu teminat da çok büyük güven meselesi. İnsanlar düğün yapmadan önce 20-30 bin liralık altın alacaksa ona karşılık teminat bırakıyor. Düğünü yaptıktan sonra teminatını alıyor, takıları geri veriyor” diye konuştu. Altın kiralamanın gösteriş için yapıldığını belirten Üstündağ, “Altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı, insanların gücü yetmiyor, böyle bir yola başvuruyorlar” ifadelerini kullandı.
Yakında düğün yapacak olan Bilge Yücesoy isimli bir vatandaş düğün sezonu geldiğini ve altın fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, “İnsanlar altın alamıyor. İnsanlar ya kuyumculardan altın kiralayacak ya da altın almayacak, altınsız evlenecek” diye konuştu.
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