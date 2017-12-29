Altın fiyatları ne kadar? bugün de diğer günler de olduğu gibi yatırımcının en çok merak ettiği soru. Haftanın son gününde altın fiyatlarını öğrenmek isteyen yatımcıların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Gram altın 157,9 lira, çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurunun 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 157,1 liradan tamamladı. 29 Aralık güncel altın fiyatları haberimizde.
ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 157,9 lira seviyesinde dengelendi.
Gram altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 157,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan altının ons fiyatı, 1.296 dolar ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.295 dolar seviyesinde dengelendi.
ABD İLE VİZE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile vize sorununun dün karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalktığını anımsatarak, bu durumun Türk lirası varlıklara olan ilginin artmasına neden olduğunu dile getirdi.
Haber sonrası doların 2 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirten Memiş, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşandığını kaydetti.
Memiş, dolar kurundaki düşüşlerin bugün de devam edebileceğini tahmin ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 156 liranın destek, dün gördüğü en yüksek seviye olan 158,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Bugün İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu, ABD'de ise veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren Memiş, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ve yılın son işlem gününde sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.
SON ALTIN FİYATLARI
Dün gram altın günü 0,63 azalışla 157,50 liradan çeyrek altın 258 liradan, yarım altın 516 liradan, tam altın bin 31 liradan günü kapatmıştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, Çarşamba ve Perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|158,00
|158,20
|157,00
|157,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.041,00
|1.058,00
|1.035,00
|1.052,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|144,00
|148,00
|143,00
|147,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.018,00
|1.038,00
|1.011,00
|1.031,00
|Yarım Ziynet
|509,00
|519,00
|506,00
|516,00
|Çeyrek Ziynet
|254,00
|259,00
|253,00
|258,00
ALTININ KİLOGRAM FİYATI
Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 11 işlemde 62 milyon 595 bin 617,48 liralık ve 89 işlemde 70 milyon 244 bin 339,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 16 işlemde 4 milyon 117 bin 979,20 liralık ve 3 işlemde 554 bin 301,37 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazandı.
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