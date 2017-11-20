Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (20.11.2017)

Cuma günü dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe bağlı olarak yurt içi piyasalar kapandıktan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 161,5 liraya kadar çıkan gram altın, günü yüzde 1,5 değer kazancıyla 161,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 161 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.291 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de vergi reformunun Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Cumhuriyetçi Parti'nin oylamasında 13 fire verilmesinin, dolar endeksinin 93,5 seviyelerine kadar gerilemesine neden olduğunu söyledi.
Memiş, dolar endeksinin zayıf seyrinin altının ons fiyatındaki yükselişte etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.284 doların destek, 1.294 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,5 liranın destek, 161,3 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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