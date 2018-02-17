Altın fiyatları, haftasonu da merakla takip edilen konuların başında geliyor. Dün gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 164,6 lira seviyesinde dengelenmişti. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.100 liradan satılmıştı. Peki altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Bugün altın kaç liradan alıcı buluyor?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM NE?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,30 azalışla 163,50 liradan tamamladı.

Bugün çeyrek altın fiyatı 268,00 lira, Cumhuriyet altın fiyatı 1.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 163,50 liradan satılıyor.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kaloti jewellery İnternatıonal Kıy. Mad., Ziraat Bankası İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Dün gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 174 bin 867,39 liralık ve 2 işlemde 437 bin 234,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

GRAM ALTIN FİYATI

163,30 TL

163,50 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

263,00 TL

268,00 TL