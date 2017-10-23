Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim çeyrek altın fiyatları ve güncel altın fiyatları

Altın bozdurmak isteyen veya altın almak isteyen vatandaşlar, merakla altın fiyatlarının kaç lira olduğunu araştırıyor. Cuma günü yatay bir seyir çizgisinde bulunan altın fiyatları için son durum merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ekim altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ve güncel altın durumu...
ALTIN FİYATLARI
Yatırım yapmak isteyen veya elindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları için son durum büyük merakla araştırılıyor. "Altın fiyatları ne kadar oldu?" diye soran vatandaşlar, merakla altının gram fiyatını ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum...
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 151,7 lira seviyesinde dengelendi.
Cuma günü yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 151,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın249 lira, Cumhuriyet altını da 1.015 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında 1.274 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.276,79 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altında kalan altının gram fiyatının yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladığını kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın, küresel piyasalarda doların güç kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini söyledi.
Memiş, teknik açıdan 151,2 liranın destek, 152,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.
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