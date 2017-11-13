Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar? (13.11.2017)

Altın piyasasında, 15 işlemde 22 milyon 883 bin 85,35 liralık ve 23 işlemde 34 milyon 259 bin 322,91 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 897 bin 200 liralık ve 1 işlemde 272 bin 959,84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Uğuras Kıymetli Mad. Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybetti.

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