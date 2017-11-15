Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 15 Kasım

Altının gram fiyatı bu sabah ulaştığı 160,9 lira ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış oldu. Rekorun ardından fiyatlarda gevşeme görülürken, altın gelen satışlarla 160,3 lira seviyesinde dengelendi
Dün döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 160,1 liradan tamamladı.
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SABAH REKOR GELDİ
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 160,9 lira ile rekor seviyesini test etti ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263, Cumhuriyet altını 1.073 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.281,2 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, genel itibarıyla yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatında, teknik açıdan 1.288 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.278 doların ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Dolar kurundaki yukarı yönlü agresif hareketlerin altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 158,8 liranın destek, 160,8 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
Memiş, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
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