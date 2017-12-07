Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Çeyrek altın...

Altın fiyatları dün 156,2-157,5 lira bandında hareket ederken, altının gram fiyatı günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 156.6 liradan tamamladı.
Altın fiyatları bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 156,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 257, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.257,5 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de yeni vergi reformunun etkisiyle satış baskısında kalan altının ons fiyatında tepki yükselişlerinin beklendiğini kaydetti.
Beklenilen tepki alımlarının gelmesi ve artan jeopolitik risklerle altının ons fiyatının, 1.275 doların üzerini test edebileceğini belirten Memiş, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamalarının ardından İsrail ve ABD'ye karşı dünyadan gelen tepkiler, Orta Doğu'ya ilişkin risk algısını artırabilir diye tahmin ediyoruz. ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikat gerçekleştirdiği bugünlerde artan risk algısı altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyebilir." ifadelerini kullandı.
Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.250 doların destek, 1.270 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Altının gram fiyatının ise dolar kuruna göre işlemler gerçekleştirmeye devam ettiğini kaydeden Memiş, geri çekilmelerin devam edebileceğini söyledi.
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