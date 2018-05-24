Güncel altın fiyatları, yatırımcıların şu sıralar en çok merak ettiği konular arasında. Dünkü rekorun ardından eski seviyesine doğru geriliyen altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş gösterdi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından kaç lira oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN 24 MAYIS 2018

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı 199,50 TL'den alınıp, 200,01 liradan satılıyor. Dün, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 204,9 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası gerileyen döviz kurlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 190,3 liradan tamamladı. ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ONS fiyatı 1.296,14 dolardan alınıp, 1.296,35 dolardan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 1.296,3 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek altının fiyatı 319,19 TL'den alınıp, 327,01 liradan satılıyor. CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.300,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 1.314,00 TL Altın ne kadar olacak? İşte uzman yorumu

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurundan aldığı destek ile 205 lirayı test eden altının gram fiyatının, TCMB faiz müdahalesi ile gerilediğini kaydetti.

TCMB'nin geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5’ten 16,5’e yükselttiğini anımsatan Memiş, faiz kararından sonra altının gram fiyatının 188,9 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Memiş, piyasalarda agresif dalgalanmalar yaşanması durumunda altının gram fiyatının 215 lirayı görebileceğini ifade ederek, kısa vade için 185-205 lira bant aralığının takip edileceğini dile getirdi.

Jeopolitik risk algısıyla toparlanma isteğinde olan altının ons fiyatının ise bugün 1.300 dolar seviyesinin üstünü test edebileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan ons fiyatında 1.292 doların destek, 1.302 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ATA ALTIN FİYATI ALIŞ FİYATI 1.316,67 TL SATIŞ FİYATI 1.352,05 TL