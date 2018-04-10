Altın fiyatları, dün açılışta düşüşle başlasa da ilerleyen saatlerde 173,1 lira seviyelerine dengelenmiş ve kapanışta da 173,3 liradan günü tamamlamıştı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Dünün kapanışında çeyrek altın 285,00 lira, Cumhuriyet altını 1.164,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 173,90 liradan işlem gördü.
Cuma günü, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 173,3 liradan tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 173 bin 450 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 10 milyon 979 bin 900,94 liralık ve 22 işlemde 51 milyon 349 bin 653,49 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 899 bin 800 liralık ve 2 işlemde 343 bin 932,61 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Finansbank, Troy Kıymetli Maden, Nizip Döviz ve Kıymetli Madenler, Sardes Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.330 dolardan işlem görüyor.
Altın uzmanı İslam Memiş, cuma günü ABD’de açıklanan istihdam raporunun, doları olumsuz yönde, altın fiyatlarını ise olumlu yönde etkilediğini ifade etti.
Mart ayı istihdam raporunda, tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olan piyasa beklentisine karşılık 103 bin olarak açıklandığını anımsatan Memiş, bu verinin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl hızlı faiz artışına gidemeyeceğine işaret olarak algılandığını söyledi.
GRAM ALTIN FİYATI
173,38 TL
173,50 TL
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