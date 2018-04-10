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Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.330 dolardan işlem görüyor.

Altın uzmanı İslam Memiş, cuma günü ABD’de açıklanan istihdam raporunun, doları olumsuz yönde, altın fiyatlarını ise olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Mart ayı istihdam raporunda, tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olan piyasa beklentisine karşılık 103 bin olarak açıklandığını anımsatan Memiş, bu verinin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl hızlı faiz artışına gidemeyeceğine işaret olarak algılandığını söyledi.