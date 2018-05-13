Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? sorularının cevapları merak ediliyor. Altın yatırımcıları bu hafta kazanaç elde etti mi? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 181,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.212,00 lira oldu. İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ GELİŞMELERİN ALTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Altın fiyatlarının durumunda pek çok parametre etkili oluyor. En son Trump'ın İran kararının etkisiyle artan altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altın uzmanı İslam Memiş, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin geri çekilmesine, altının ons fiyatının toparlanmasına neden olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin, emtia fiyatlarını ve avro/dolar paritesini olumlu yönde desteklediğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.318 doların destek, 1.328 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altın uzmanı Memiş, yurt içi piyasalarda önceki gün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle altının gram fiyatında zirvelerin görüldüğünü hatırlatarak, "Ancak bu yükselişlerin yatırımcısına satış fırsatı verdiğini, önümüzdeki hafta düşüşün 175 lira seviyesine kadar devam edebileceğini tahmin ediyoruz.

Biraz daha orta vadeye baktığımızda altının gram fiyatı 170 lirayı test ederse bizim için sürpriz olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI - GRAM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

182,41



182,54



ÇEYREK ALTIN



291,85



298,45

CUMHURİYET ALTINI



1.206,00



1.218,00

YARIM ALTIN



581,88



596,90

ZİYNET ALTINI



1.167,42



1.190,15

ATA ALTIN



1.203,90



1.233,96

22 AYAR BİLEZİK GRAMI



166,36



166,47