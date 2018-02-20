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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu günün ilk saatlerinde merak ediliyor. Dünkü kapanışta altının gram fiyatı düşüşe geçmişti. Şu sıralar altın bozdurmak isteyenler ya da altın almak isteyenler güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Peki çeyrek altın fiyatı, gram altım fiyatı ne kadar oldu?