Altın fiyatları ne kadar oldu? Dünkü kapanışta altının gram fiyatı 167,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 1.323 dolardan işlem görüyor. Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 167,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,95 artışla 167,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 167,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 275 lira, Cumhuriyet altını da 1.120 liradan satılıyor.

ALTINNIN ONS FİYATI

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.330,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75'e yükselttiğini anımsattı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığında yapılan ilk Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin karar metni ve açıklamaların piyasalar tarafından güvercin olarak algılandığını dile getiren Memiş," Fed’in faiz kararından sonra altının ons fiyatı 1.322 dolardan 1.337 dolara kadar yükseldi.

Altının ons fiyatı, 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yükselişlerini 1.360 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak altının ons fiyatı 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaz ise geri çekilmelerde 1.300 dolar seviyesi test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatının ise 167 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda, 170 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.