1 | 8

Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcılar 3 Mayıs Perşembe günü sabahına bu soruyla başladı. Düğün sezonunun artık açılmasıyla beraber çeyrek altına olan ilgi de arttı. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar?