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Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 2 milyar 92 milyon 275 bin 740,15 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 334 milyon 101 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,03 olarak gerçekleşti.