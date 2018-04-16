1 | 8

Altın fiyatları ne kadar oldu? Cuma günü haftayı yükselişle kapatan altının gram fiyatı, yüzde 0,40 oranındaki yükselişle haftayı 177,30 liradan işlem gördü. Ayrıca kapanışta çeyrek altın 291,00 lira, Cumhuriyet altını da 1.186,00 lira oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Nisan güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...