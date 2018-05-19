Altın fiyatları ne kadar? Günün en çok merak edilen soruları arasında yer alan altının gram fiyatı dünkü kapanışı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla tamamladı. Yatırımcıların alım-satım işlemlerini yapmadan önce merak ettiği gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 19 Mayıs güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI, ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,65 artışla 184,70 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 303,00 lira, Cumhuriyet altını 1.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,65 yükselişle 184,70 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 185 BİN 50 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 185 bin 50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 21 milyon 842 bin 990,41 liralık ve 19 işlemde 14 milyon 142 bin 818,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Akbank, Halkbank oldu.

BIST Altın Endeksi, perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybetti.

ALTININ ONS FİYATI

Altının onsu uluslararası piyasalarda dün saat 18,15 itibarıyla 1.291,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 185 bin 50 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 4,4620 lira, satışta 4,4799 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,4371 lira, satışta 4,4549 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin dün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,21'den, bileşik getirisi de yüzde 16,87'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 32 milyon 194 bin 48,18 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 624 milyon 419 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3476, dolar/yen paritesi de 110,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 79,31 dolardan işlem görüyor.