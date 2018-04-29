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Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları günü merak edilen konuları arasında yer alıyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi perşembe günkü kapanışa göre cuma günkü kapanışta yüzde 0,23 değer kazanırken, altının kilogramı ise 171 bin 900 lira oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları...