Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? sorusu merak ediliyordu. Altın yatırımcıları bu hafta kazanaç elde etti mi? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 181,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.212,00 lira oldu. İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Altın uzmanı İslam Memiş, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin geri çekilmesine, altının ons fiyatının toparlanmasına neden olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin, emtia fiyatlarını ve avro/dolar paritesini olumlu yönde desteklediğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.318 doların destek, 1.328 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altın uzmanı Memiş, yurt içi piyasalarda önceki gün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle altının gram fiyatında zirvelerin görüldüğünü hatırlatarak, "Ancak bu yükselişlerin yatırımcısına satış fırsatı verdiğini, önümüzdeki hafta düşüşün 175 lira seviyesine kadar devam edebileceğini tahmin ediyoruz.

Biraz daha orta vadeye baktığımızda altının gram fiyatı 170 lirayı test ederse bizim için sürpriz olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

GRAM ALTIN 182,84 182,97 %0,00

ALTIN/ONS ($) 1.314,00 1.324,60 %-0,17

ÇEYREK ALTIN 292,55 299,16 %0,00

CUMHURİYET ALTINI 1.195,00 1.207,00 %0,17

YARIM ALTIN 583,27 598,32 %0,00

ZİYNET ALTINI 1.170,20 1.192,98 %0,00

ATA ALTIN 1.206,77 1.236,90 %0,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 104,22 104,29 %0,00

18 AYAR BİLEZİK GRAMI 133,48 133,57 %0,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 166,75 166,87 %0,00

İKİBUÇUK ALTIN 2.925,50 2.971,48 %0,00

BEŞLİ ALTIN 5.832,72 5.946,62 %0,00

GREMSE ALTIN 2.925,50 2.991,61 %0,00

Altının kilogramı 181 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 181 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 8 milyon 752 bin 242,7 liralık ve 24 işlemde 39 milyon 251 bin 938 ,8 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 211 bin 930,8 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Finansbank AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi, T. Ekonomi Banksı AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazandı.