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Altının kilogramı 185 bin 50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 185 bin 50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 21 milyon 842 bin 990,41 liralık ve 19 işlemde 14 milyon 142 bin 818,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Akbank, Halkbank oldu.