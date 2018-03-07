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Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalı seyir Mart ayı başlangıcında da devam ediyor. Altının gram fiyatı, dün yükselişle başlayıp 0,18 yükselişle 162,50 liradan günü kapattı. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...