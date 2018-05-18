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Altının kilogramı 184 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 184 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 16 milyon 564 bin 425,21 liralık ve 20 işlemde 21 milyon 656 bin 634,34 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 3 milyon 43 bin 149,53 liralık ve 1 işlemde 247 bin 817,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti oldu.