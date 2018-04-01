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Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatının rekor üstüne rekor kırması piyasayı hareketlendirdi. Ancak Cuma günkü kapanışta altın düşüşe geçti eski seyirine yaklaştı. Altın almak isteyen ya da altın yatırımı yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte 1 Nisan güncel altın fiyatları