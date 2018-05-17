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Memiş, altının ons fiyatında 1.285 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirterek, "Kuzey Kore ve Çin tarafından ılımlı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Biz, altının ons fiyatının yatırımcısına halen alım için iyi fırsatlar verdiğini düşünüyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.285-1.299 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.