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Altın fiyatları ne kadar sorusu merak edilmeye devam ediyor. Cuma günü itibariyle altının fiyatı düşüşle kapattı. Altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyorlar. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar?